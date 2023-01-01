Темпы роста экономики Китая в 2022 году впервые за 40 лет могут оказаться ниже мировых

Темпы развития китайской экономики в минувшем году могут впервые за последние 40 лет оказаться на уровне или ниже аналогичных средних показателей мирового ВВП. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью телеканалу CBS, транслировавшемуся в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Темпы роста китайской экономики, считает она, продолжат замедляться. "Следующий год будет тяжелым для Китая. И это приведет к негативным тенденциям во всем мире. Если мы посмотрим на страны с развивающейся экономикой, то там картина еще более плачевная. Почему? Потому что, помимо всего прочего, они страдают от высоких процентных ставок и роста курса доллара. Для тех экономик, которые имеют высокий уровень этих показателей, это просто катастрофа", - отметила руководитель финучреждения. По ее словам, в краткосрочной перспективе КНР столкнется с серьезными проблемами в связи с COVID. "Впервые за 40 лет рост [экономики] Китая в 2022 году, вероятно, будет на уровне или ниже мирового роста. Такого никогда не было раньше", - подчеркнула Георгиева. Доклад МВФ с обновленными прогнозами развития мировой экономики будет опубликован в середине января.

По оценкам Георгиевой, в течение первых трех-шести месяцев 2023 года ослабление карантинных ограничений приведет к "вспышке COVID по всему Китаю". Директор-распорядитель МВФ добавила, что ситуация вокруг экономики КНР серьезно повлияет на мировые экономические показатели.

Согласно прогнозам фонда, постепенно показатели китайский экономики будут повышаться, и КНР "закончит год лучше, чем его начала". "До COVID Китай обеспечивал 34%, 35%, 40% мирового роста. Больше он этого не делает. На самом деле это довольно большой стресс для азиатских экономик. Когда я разговариваю с азиатскими лидерами, все они начинают с вопроса: что будет с Китаем? Вернется ли Китай на более высокий уровень роста?" - отметила Георгиева.

В октябре фонд ухудшил прогноз по темпу роста китайской экономики на 2022 год на 0,1 п. п., до 3,2% на фоне введенных властями ограничительных мер в связи с распространением в стране COVID-19. Специалисты фонда также ухудшили свой июльский прогноз по росту ВВП КНР на следующий год на 0,2 п. п., до 4,4%.