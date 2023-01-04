Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

В СБ ООН сообщили о планах обсудить ситуацию в Украине на заседании 12 января

В мире Материалы 4 января 2023 01:18 (UTC +04:00)
В СБ ООН сообщили о планах обсудить ситуацию в Украине на заседании 12 января

Читайте Trend в

Ситуация вокруг Украины будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН 12 января. Об этом заявил во вторник на брифинге Кимихиро Исиканэ, являющийся постоянным представителем Японии, которая председательствует в январе в Совете Безопасности всемирной организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его попросили уточнить, будет ли украинский вопрос подниматься на министерском заседании по международному миру и безопасности, которое, согласно графику СБ ООН, запланировано на 12 января. "Несомненно, в ходе этой дискуссии или открытых дебатов будет затронута или будет обсуждаться" ситуация в Украине, отметил Исиканэ, подчеркнув, что обсуждение этого вопроса не ограничится лишь упомянутым заседанием.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости