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Twitter продолжает сокращать специалистов по модерации контента

В мире Материалы 8 января 2023 02:09 (UTC +04:00)
Twitter продолжает сокращать специалистов по модерации контента

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Американская компания Twitter продолжает сокращение сотрудников, занимающихся модерацией контента. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Информация о начале увольнений появилась в ноябре 2022 года. Под сокращение попадали подрядчики, в частности, занимающиеся модерацией контента.

"Twitter Inc. при новом владельце Илоне Маске провел еще больше сокращений в своей и без того радикально сокращенной команде доверия и безопасности, занимающейся глобальной модерацией контента", — передает агентство.

Уточняется, что сокращения затронули сотрудников Twitter в Дублине и Сингапуре.

В декабре также сообщалось, что компания Twitter приняла решение о роспуске совета по доверию и безопасности, который, в том числе занимался консультациями по вопросам безопасности в соцсетях и борьбе с призывами к насилию.

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