Twitter продолжает сокращать специалистов по модерации контента

Американская компания Twitter продолжает сокращение сотрудников, занимающихся модерацией контента. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Информация о начале увольнений появилась в ноябре 2022 года. Под сокращение попадали подрядчики, в частности, занимающиеся модерацией контента.

"Twitter Inc. при новом владельце Илоне Маске провел еще больше сокращений в своей и без того радикально сокращенной команде доверия и безопасности, занимающейся глобальной модерацией контента", — передает агентство.

Уточняется, что сокращения затронули сотрудников Twitter в Дублине и Сингапуре.

В декабре также сообщалось, что компания Twitter приняла решение о роспуске совета по доверию и безопасности, который, в том числе занимался консультациями по вопросам безопасности в соцсетях и борьбе с призывами к насилию.