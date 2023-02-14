В ЮАР ввели режим бедствия в связи с затяжными ливнями и наводнениями

Режим бедствия объявлен в понедельник в ЮАР в связи с наводнениями, вызванными продолжающимися почти неделю ливнями. Об этом сообщила администрация президента Сирила Рамапосы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Введение режима бедствия позволяет обеспечивать более тесную координацию усилий по решению вопросов, связанных с наводнениями, которые затронули семь провинций страны", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале главы государства.

Непогода привела к затоплению домов и дорог, разрушению инфраструктуры в южных, восточных, центральных и северных районах ЮАР. Урон нанесен посевам. С понедельника в провинции Лимпопо временно закрыты все школы. Данные о пострадавших пока не поступали.

В ЮАР с 9 февраля действует режим национального бедствия из-за дефицита электроэнергии.

Дожди вызвали наводнения и в соседнем Мозамбике. На юге страны за неделю погибли семь человек, столице Мапуту нанесен значительный ущерб. Специалисты связывают нынешние дожди на юге Африки с природным феноменом Ла-Нинья, который четвертый год подряд приносит холодную погоду с продолжительными ливнями.