Венесуэла и Колумбия подписали новое торговое соглашение впервые с 2019 года, сообщает телеканал VTV со ссылкой на выступление колумбийского президента Густаво Петро, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

«Мы здесь подписываем частичное соглашение, которое является еще одним шагом к интеграции, которую, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя было приостанавливать... [это позволит] снять торговые барьеры, которые могли существовать между Венесуэлой и Колумбией», — заявил Петро.

Встреча Петро и президента Венесуэлы Николаса Мадуро прошла на международном мосту Атанасио Жирардо между венесуэльским штатом Тачира и колумбийским департаментом Норте-дель-Сантандер. В свою очередь, венесуэльский лидер заявил, что братские нации заново запускают полномасштабную динамику отношений.

В феврале 2019 года произошел разрыв дипломатических отношений между Венесуэлой и Колумбией на фоне приграничного кризиса, связанного с поставками гуманитарной помощи в Венесуэлу.

Ранее президент Венесуэлы Мадуро объявил о полном открытии границ с Колумбией с 1 января.