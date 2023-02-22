"Реал" в гостях разгромил "Ливерпуль" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

Испанский футбольный клуб "Реал" со счетом 5:2 разгромил английский "Ливерпуль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе "Энфилд", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами в составе "Ливерпуля" отметились Дарвин Нуньес (4-я минута) и Мохаммед Салах (14), у "Реала" отличились Винисиус Жуниор (21, 36), Эдер Милитао (47) и Карим Бензема (55, 67). Салах забил свой 44-й гол в Лиге чемпионов и повторил рекорд ивуарийца Дидье Дрогба по голам в турнире среди африканских игроков. "Реал" стал первой командой в истории, забившей пять голов "Ливерпулю" на "Энфилде" в еврокубковом матче.

Перед матчем состоялась минута молчания в память о чемпионе Европы 1964 года в составе сборной Испании, почетном президенте "Реала" Амансио, который умер во вторник. Играя за мадридский клуб, футболист девять раз становился чемпионом страны, трижды выигрывал Суперкубок Испании, один раз побеждал в Кубке европейских чемпионов (прежнее название Лиги чемпионов).

"Ливерпуль" и "Реал" сыграли друг против друга в рамках главного еврокубкового турнира в 10-й раз: в трех встречах сильнее была английская команда, шесть побед на счету "Реала", один матч завершился вничью. Три раза клубы встречались в финале турнира, в 1981 году победил английский клуб (1:0), в 2018 и 2022 годах - "Реал" (3:1, 1:0). "Реал" является рекордсменом по победам в Лиге чемпионов (14 раз), "Ливерпуль" побеждал в шести розыгрышах. Ответный матч состоится 15 марта в Мадриде.

В другом матче 1/8 финала итальянский "Наполи" в гостях победил германский "Айнтрахт" со счетом 2:0, голами отличились Виктор Осимхен (40) и Джованни Ди Лоренцо (65). Грузинский полузащитник клуба из Неаполя Хвича Кварацхелия, ранее выступавший за московский "Локомотив" и казанский "Рубин", на 36-й минуте не реализовал пенальти, а в эпизоде со вторым голом сделал результативную передачу. Нападающий "Айнтрахта" Рандаль Коло-Муани получил красную карточку на 58-й минуте. Ответная встреча состоится 15 марта в Неаполе.

В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 2 мая 2022 года. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.