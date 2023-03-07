Сестра лидера КНДР приравняла перехват США ракеты Пхеньяна над Тихим океаном к войне

Попытка США сбить межконтинентальную ракету КНДР при ее испытательном пуске в Тихий океан будет воспринята в Пхеньяне как объявление войны. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это будет воспринято как явное объявление войны КНДР, если в отношении нашего стратегического оружия будут приняты такие действия, как перехват, во время его испытания в ситуации, не представляющей угрозу для безопасности соседних стран в открытом море и воздушном пространстве вне американской юрисдикции", - сказала Ким Ё Чжон. Ее заявление опубликовало во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Также напоминаем, что порядок действий наших военных в подобных ситуациях был изложен", - добавила она. Как поясняется, несколько дней назад одно южнокорейское СМИ сообщило, что в феврале глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США заявил, что США собьют межконтинентальную баллистическую ракету КНДР при ее запуске в Тихий океан. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон назвала подобные слова недопустимыми, "излишними и безумными", но не исключила, что могло иметь место искажение.

"Но даже если это не соответствует действительности, превентивно ясно предупреждаю. Тихий океан - это не территория США или Японии", - подчеркнула она. Ким Ё Чжон сказала, что было бы "интересно" увидеть реакцию США на перехват их "стратегического оружия" в Тихом океане, который Вашингтон считает "своим двором". Она посоветовала южнокорейским и американским официальным лицам воздерживаться от подобной риторики и действий, усугубляющих ситуацию.