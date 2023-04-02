В центральной части Сирии при взрыве погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в сирийской провинции Хама, расположенной в центральной части страны. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция Sham FM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, все жертвы теракта являлись мирными жителями. Сдетонировавшее взрывное устройство было заложено боевиками в юго-восточном районе провинции.

В четверг радиостанция проинформировала, что по меньшей мере один военный погиб, еще двое пострадали при взрыве в провинции Дераа на юго-западе арабской республики.