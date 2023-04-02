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На выборах президента Черногории лидирует Милатович - экзитпол

В мире Материалы 2 апреля 2023 22:56 (UTC +04:00)
На выборах президента Черногории лидирует Милатович - экзитпол

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Бывший министр экономического развития Яков Милатович победил на выборах президента Черногории, набрав около 60% голосов. Таковы результаты экзитпола, опубликованные в воскресенье Центром мониторинга (CеMI) после обработки 66% бюллетеней, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После обработки 66% голосов господин [Мило] Джуканович набрал 39,8%, а господин Милатович - 60,2%. В данный момент с полным основанием можем сказать, что эти данные являются индикатором и сами результаты не будут значительно меняться", - заявила представитель CeMI.

В борьбе за президентское кресло участвуют действующий глава государства Джуканович и представитель движения "Европа сейчас" Милатович, который занимал пост министра экономического развития с 4 декабря 2020 по 28 апреля 2022 года.

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