Девять ракет выпустили из сектора Газа в сторону Израиля

Девять ракет были выпущены в среду в направлении Израиля из сектора Газа. Об этом проинформировала армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня вечером из сектора Газа выпустили девять ракет по Израилю. Четыре из них были перехвачены "Железным куполом". После повторного сигнала тревоги из сектора Газа были выпущены еще четыре ракеты, которые упали на открытой местности", - говорится в тексте заявления.

Телеканал KAN также сообщил, что ракета, которую не удалось перехватить, попала в завод в промышленной зоне города Сдерот.