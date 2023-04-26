Китай в среду проведет учения со стрельбами в Восточно-Китайском море

Народно-освободительная армия Китая проведет в среду учения со стрельбами в водах Восточно-Китайского моря. Об этом сообщило управление морской безопасности провинции Чжэцзян, расположенной на востоке КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В некоторых акваториях Восточно-Китайского моря будут учения с практическим применением вооружений, судоходство запрещено [в определенных водах]", - говорится в сообщении на сайте управления.

Маневры пройдут с 11:00 до 18:30 по пекинскому времени, проинформировало ведомство. Управление не уточнило, какие корабли будут задействованы в учениях.