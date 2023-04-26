Суд в Бразилии постановил заблокировать Telegram

Бразильский суд вынес постановление о блокировке приложения Telegram на территории страны. Об этом сообщает в среду портал G1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, с ходатайством обратилась федеральная полиция страны, не удовлетворившись данными, предоставленными администрацией мессенджера в рамках сотрудничества со следствием. Соответствующее предписание о блокировке работы приложения будет направлено операторам мобильной связи и администрациям магазинов приложений для мобильных устройств до конца дня, уточняет портал.

В частности, правоохранительные органы требовали от Telegram передать им данные участников и администраторов групп неонацистов, предположительно причастных к нападениям на учебные заведения. Однако, как утверждают правоохранители, они не получили номера мобильных телефонов пользователей мессенджера.