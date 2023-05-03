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Названы планируемые сроки встречи глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии

В мире Материалы 3 мая 2023 20:29 (UTC +04:00)
Названы планируемые сроки встречи глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии

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БАКУ /Trend/ - Встреча между главами МИД Турции, России, Ирана и Сирии может состояться 10 мая в Москве.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в прямом эфире телеканала NTV.

"Ранее были проведены подготовительные встречи, все переговоры ведутся в рамках одной дорожной карты. Подробно обсуждаются вопросы повышения безопасности, борьбы с терроризмом. Кроме того, состоялась встреча заместителей министров иностранных дел. От России поступили предложения о дате проведения встречи. Она может состояться 10 мая. Президент Ирана должен отправиться с визитом в страны Африки, и пока неясно, кто примет участие от иранской стороны. Но в конечном итоге мы проведем эту встречу. Планируется проведение данной встречи в Москве", - сказал он.

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