В Москве началась встреча глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана

БАКУ /Trend/ - В Москве началось заседание министров иностранных дел Турции, России, Ирана и Сирии.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Было отмечено, что во встрече принимают участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и министр иностранных дел Сирии Фейсал аль-Микдад.

На встрече будут обсуждаться вопросы нормализации турецко-сирийских отношений и ряд других вопросов.