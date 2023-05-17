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Майкл Дуглас получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля

В мире Материалы 17 мая 2023 03:10 (UTC +04:00)
Майкл Дуглас получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля

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Почетная "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля была вручена во вторник актеру Майклу Дугласу. Вручение проходило на церемонии открытия фестиваля, которая транслировалась в эфире телеканала TF1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спасибо за эту награду и за добрые слова", - сказал он. "Есть сотни фестивалей по всему миру, но есть только один Канн. Этому фестивалю 76 лет, но мне еще больше", - пошутил актер, которому в сентябре должно исполниться 79 лет.

Награду за выдающийся вклад в развитие кинематографа Дуглас получал под овации зала, аплодировавшего ему стоя. На кинофестиваль он прибыл вместе с супругой Кэтрин Зета-Джонс и дочерью Кэрис. За свою карьеру Дуглас снялся более чем в 70 кинокартинах и стал обладателем двух премий "Оскар", шести "Золотых глобусов", а также премии "Эмми". В ноябре 2018 года актер был удостоен именной звезды на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), ознаменовавшей его 50-летие в шоу-бизнесе.

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