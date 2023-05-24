Южная Корея запланировала в среду вывести на орбиту восемь спутников

Южная Корея планирует запустить ракету-носитель KSLV 2, также известную как "Нури", для вывода на солнечно-синхронную орбиту Земли восьми спутников различного назначения, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск ракеты будет осуществлен с космического центра "Наро" в 18:24 по местному времени, сообщает Институт аэрокосмических исследований Южной Кореи (KARI).

Основной полезной нагрузкой станет спутник дистанционного зондирования Земли NEXTSAT-2. Аппарат массой около 180 кг оснащен радаром с синтезированной апертурой, который позволяет получать снимки высокого разрешения независимо от высоты, погодных условий и освещенности фотографируемого объекта. Он будет находиться на орбите высотой 550 км, срок его эксплуатации рассчитан на два года.

Также на орбиту будут выведены семь кубсатов для испытания различных технологий и проведения научных исследований.