Иран и Узбекистан планируют увеличить объем товарооборота до $3 млрд

БАКУ /Trend/ - Иран и Узбекистан поставили цель сначала удвоить объем двусторонней торговли, а затем довести его до $3 миллиардов, заявил президент Ирана Ибрагим Раиси, передает Trend.

Отметив, что Иран не видит препятствий на пути расширения связей с соседними странами, Раиси сказал, что развитие отношений между двумя странами будет отвечать интересам обоих народов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил готовность Ташкента к расширению сотрудничества с Тегераном в различных научных, технологических, транспортных, энергетических, медицинских и сельскохозяйственных областях, призвав представителей иранского частного сектора к участию в экономических проектах Узбекистана.