США распространили в СБ ООН проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - США распространили в Совете Безопасности ООН свой проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, сообщил дипломатический источник в ООН, передает Trend.

Сообщается, что в соответствии с текстом документа, американская резолюция содержит пункты, осуждающие атаки со стороны ХАМАС, призывающие к освобождению заложников и признающие право Израиля на самооборону.

Кроме того, резолюция призывает к полному соблюдению международного гуманитарного права, включая защиту мирного населения, и признает усилия Катара и других стран, которые привели к освобождению двух заложников ХАМАС 20 октября.