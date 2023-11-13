ЕС призвал к объявлению гуманитарной паузы в Газе

БАКУ /Trend/ - Европейский союз призвал к объявлению гуманитарной паузы в Газе.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля. В заявлении отмечается, что ЕС серьезно обеспокоен углубляющимся гуманитарным кризисом в Газе.

"ЕС присоединяется к призывам к немедленному прекращению военных действий и созданию гуманитарных коридоров, включая расширение возможностей на пограничных переходах и специальный морской маршрут, чтобы гуманитарная помощь могла безопасно достигать населения Газы", - сказал верховный представитель ЕС.

В заявлении отмечается, что ЕС признает право Израиля на самооборону.