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Обнародовано число погибших в Газе после завершения действия режима прекращения огня

В мире Материалы 2 декабря 2023 00:51 (UTC +04:00)
Обнародовано число погибших в Газе после завершения действия режима прекращения огня

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Около 200 жителей палестинского анклава погибли в результате возобновившихся после прекращения огня в секторе Газа боевых действий.

Как передает Trend, об этом сообщило министерство здравоохранения сектора Газа на своей странице в Facebook.

Отмечается, что пострадали 589 человек. Большинство пострадавших - женщины и подростки.

Отметим, что утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила палестинское движение ХАМАС в нарушении режима прекращения огня и объявила о возобновлении военных действий в секторе Газа.

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