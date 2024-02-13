Мир не готов к новой пандемии, а ведь болезнь «Х» уже совсем близко - Глава ВОЗ

БАКУ /Trend/ - Уроки COVID-19 могут быть забыты, так как внимание мирового сообщества сейчас сосредоточено на других кризисах; мир не готов к новой пандемии.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС ,такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Он заявил, что человечество рано или поздно столкнется с новой неизвестной «болезнью X», к которой уже сейчас следует готовиться.