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Мир не готов к новой пандемии, а ведь болезнь «Х» уже совсем близко - Глава ВОЗ

В мире Материалы 13 февраля 2024 07:21 (UTC +04:00)
Мир не готов к новой пандемии, а ведь болезнь «Х» уже совсем близко - Глава ВОЗ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Уроки COVID-19 могут быть забыты, так как внимание мирового сообщества сейчас сосредоточено на других кризисах; мир не готов к новой пандемии.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС ,такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Он заявил, что человечество рано или поздно столкнется с новой неизвестной «болезнью X», к которой уже сейчас следует готовиться.

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