Европейский центральный банк снизил прогноз инфляции

БАКУ /Trend/ - Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил прогнозы инфляции в еврозоне на 2024 и 2025 годы.

Как передает Trend, согласно новым прогнозам, опубликованным банком по итогам заседания, состоявшегося в четверг, темпы роста потребительских цен в еврозоне составят 2,3 процента в 2024 году и 2 процента в 2025 году. В предыдущем прогнозе, данном в декабре прошлого года, предусматривался рост на 2,7 процента и 2,1 процента соответственно.

Без учета затрат на продукты питания и энергию базовая инфляция, как ожидается, составит 2,6 процента в 2024 году и 2,1 процента в 2025 году.

По прогнозам, в этом году ВВП еврозоны увеличится на 0,6 процента. В декабре ожидался рост на 0,8 процента. Прогноз на 2025 год остался на уровне 1,5 процента.

В 2026 году, согласно новому прогнозу, инфляция в еврозоне составит 1,9 процента, базовая инфляция - 2 процента, темп роста ВВП - 1,6 процента.