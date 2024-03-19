Путин и Эрдоган обсудили российско-турецкие отношения

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним развитие двусторонних отношений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает Trend.

"В ходе разговора выражен обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений", - говорится в сообщении по итогам беседы.

Отмечается, что лидерами России и Турции были также обсуждены вопросы укрепления международной стабильности и безопасности, касающиеся в том числе черноморского региона.