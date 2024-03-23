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Генсек ООН призвал Израиль обеспечить доступ помощи в сектор Газа

В мире Материалы 23 марта 2024 18:37 (UTC +04:00)
Генсек ООН призвал Израиль обеспечить доступ помощи в сектор Газа

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Израилю необходимо обязаться обеспечить весь сектор Газа необходимой гуманитарной помощью, сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления перед журналистами на КПП "Рафах" на границе Египта с Газой, передает Trend.

Он назвал ситуацию трагической и моральным оскорблением, подчеркнув, что пришло время для Израиля принять непоколебимое обязательство и открыть доступ для гуманитарных грузов вcему сектору Газа.

Гутерриш обещал продолжить сотрудничество с Египтом для обеспечения Газы необходимой помощью.

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