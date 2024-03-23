Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

В Британии сообщили о новом нападении на судно вблизи побережья Йемена

В мире Материалы 23 марта 2024 20:29 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Неизвестные совершили новое нападение на судно вблизи побережья Йемена.

Как передает Trend, об этом сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO), передает Trend.

В сообщении отмечается, что было получено уведомлении о происшествии в 23 морских милях к востоку от города Аль-Муха в Йемене.Однако на карте, приложенной к сообщению, указана точка, находящаяся к западу от указанного прибрежного города. "Власти проводят расследование для выяснения обстоятельств происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и информировать UKMTO о любой подозрительной активности", - сообщили в Центре.

Лента

Лента новостей

Читать все новости