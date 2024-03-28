Генсек ОДКБ не исключил расширения организации в обозримой перспективе

БАКУ /Trend/ - Расширение ОДКБ в обозримой перспективе вероятно, в мире будет расти потребность в миротворческих миссиях организации. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в интервью главному редактору журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко, передает Trend.

"Конечно, такая возможность в принципе не исключена. Дело в том, что в условиях слома старого миропорядка, сопровождающегося возобновлением старых и появлением новых конфликтов, потребность в военно-политическом союзничестве значительно возрастает", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Не исключено, что своеобразным драйвером в расширении организации либо появлении новых форматов сотрудничества на базе ОДКБ станет наша миротворческая деятельность, потребность которой в обозримой перспективе, к сожалению, будет только возрастать", - отметил генсек.

По словам Тасмагамбетова, "ОДКБ предлагает весьма выгодные условия участия". "Одним из главных, полагаю, можно считать отсутствие жесткой блоковой дисциплины и демократичную по характеру процедуру принятия решений в рамках организации. Ключевое значение имеет и то, что ОДКБ отдает приоритет политико-дипломатическим методам урегулирования кризисных ситуаций", - подчеркнул генсек.