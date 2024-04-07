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Судно подверглось нападению у берегов Йемена в Красном море

В мире Материалы 7 апреля 2024 02:01 (UTC +04:00)
Судно подверглось нападению у берегов Йемена в Красном море

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Судно подверглось нападению примерно в 60 морских милях к юго-западу от йеменского портового города Ходейда в Красном море.

Как передает Trend, об этом сообщили Центр координации морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO) и компания Ambrey, которая занимается вопросами британской морской безопасности.

Согласно информации, капитан корабля сообщил, что рядом с судном были обнаружены две ракеты. Сообщается, одна ракета была сбита силами коалиции стран, проводящих операцию Prosperity Guardian по обеспечению свободы судоходства и защиты кораблей в Красном море, а второй упал в воду рядом с кораблем.

Отмечается, что корабль не получил повреждений, а члены экипажа не пострадали. Он продолжает двигаться в порт назначения.

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