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Shell рассматривает возможность ухода с Лондонской биржи

В мире Материалы 9 апреля 2024 08:38 (UTC +04:00)
Shell рассматривает возможность ухода с Лондонской биржи

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Нефтегазовая компания Shell считает возможным уйти с Лондонской фондовой биржи и провести листинг в Нью-Йорке.

Как передает Trend, об этом со ссылкой на генерального директора компании Ваэля Савана сообщает британская газета Telegraph.

По словам Савана, сейчас инвесторы недооценивают акции Shell. Так, он указал на разрыв в капитализации Shell ($230 млрд) и ее конкурентов, акции которых торгуются в Нью-Йорке, — Exxon Mobil ($480 млрд) и Chevron ($300 млрд).

Telegraph отмечает, что традиционно популярную среди нефтегазовых и горнодобывающих корпораций Лондонскую фондовую биржу в последнее время из-за растущего интереса инвесторов к повестке ESG (окружающая среда, социальная сфера и управление) покидает все больше компаний добывающего сектора.

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