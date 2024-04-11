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ФРС пойдет на снижение ставки до конца года - Байден

В мире Материалы 11 апреля 2024 02:29 (UTC +04:00)
ФРС пойдет на снижение ставки до конца года - Байден

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции ЦБ, снизит базовую процентную ставку до конца нынешнего года. Уверенность в этом выразил президент страны Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по итогам переговоров в Белом доме, передает Trend.

Его попросили прокомментировать возможное снижение финансовым регулятором ставки на фоне роста инфляции, которая в марте в США ускорилась до 3,5% в годовом исчислении с 3,2% в феврале. "Я остаюсь при своем мнении, что до конца года произойдет снижение ставки", - ответил глава государства. ФРС принимает решения касательно ставки независимо от президента США.

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