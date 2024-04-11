Илон Маск посетит Индию для переговоров о строительстве завода по выпуску электромобилей

БАКУ /Trend/ - Илон Маск, глава американской компании Tesla, планирует посетить Индию в этом месяце с целью обсуждения инвестиционных планов, включая строительство завода по совместному производству электромобилей и их поставку на индийский авторынок, передает Trend.

По данным местных СМИ, ожидается, что инвестиции Tesla в Индию могут достигнуть около $2 млрд.

Согласно сообщениям, Маск планирует встретиться с главой индийского правительства Нарендрой Моди в Нью-Дели 22 апреля для обсуждения планов инвестиций и других аспектов сотрудничества.

В марте текущего года Индия начала внедрение новой политики по импорту электромобилей, включающей снижение налогов на ввоз некоторых моделей до 15% со 100%, если производитель инвестирует не менее $500 млн в строительство завода для совместного производства электромобилей в стране.