Цель Ирана - предупредить Израиль - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Цель Ирана - предупредить Израиль о негативных последствиях пересечения "красных линий".

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с немецкой коллегой Анналеной Бербок, сообщает Trend.

По его словам, "если Израиль продолжит свои действия, он получит ответный, немедленный и более широкий ответ".

В телефонном разговоре министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила необходимость дополнительного диалога в это опасное время.

"Последние события вызвали острую напряженность в регионе, и она нарастает. Наши совместные усилия должны быть направлены на предотвращение роста напряженности", - отметила она.

Напомним, что 1 апреля в результате авиаудара Израиля по району Меззе в Дамаске погибли 13 человек, в том числе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции в Сирии и Ливане генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хаджи Рахими. С тех пор напряженность между Ираном и Израилем возросла.

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