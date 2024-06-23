Число умерших во время хаджа в Саудовской Аравии паломников превысило 1,3 тыс.

БАКУ /Trend/ - Свыше 1,3 тыс. паломников умерли в Саудовской Аравии во время совершения хаджа, заявил министр здравоохранения королевства Фахд бен Абдель Рахман аль-Джаляджель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Число смертельных случаев во время хаджа составило 1 301. Среди погибших паломников 83% не имели соответствующей визы", - сказал министр в эфире государственного телеканала "Аль-Ихбария".

Как отмечают источники в дипломатических представительствах нескольких арабских стран в Саудовской Аравии, незарегистрированные паломники не могли воспользоваться кондиционированными помещениями для отдыха и были вынуждены совершать долгие переходы под открытым солнцем, избегая контрольно-пропускных пунктов, где сотрудники правоохранительных органов проверяли наличие хадж-визы. На фоне экстремальной жары паломники умирали из-за обострившихся хронических заболеваний и физического истощения. Подавляющее большинство случаев гибели зафиксировано среди пожилых людей. Дневная температура воздуха в Мекке в период хаджа достигала почти 52 градусов.