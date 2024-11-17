Иран и Россия обсуждают строительство железной дороги от Азербайджана до Персидского залива

БАКУ /Trend/ - Иран и Россия обсуждают проект строительства железной дороги с колеей российского стандарта, которая соединит иранский город Парсабад на границе с Азербайджаном с портом Бендер-Аббас на побережье Персидского залива. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали, чьи слова приводит пресс-служба президента Исламской Республики, передает Trend.

«Помимо железнодорожной линии Решт – Астара, Россия проявляет интерес к инвестированию в строительство железной дороги с российской шириной колеи от Парсабада до Бендер-Аббаса», – отметил Джалали на совещании с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране.

Пезешкиан подчеркнул, что развитие железнодорожной инфраструктуры с севера на юг принесет значительную пользу как экономике страны, так и её гражданам, а также удовлетворит потребности Ирана и России. Он поручил ускорить реализацию проекта линии Решт – Астара.