ОТГ приветствует успешное завершение трехстороннего саммита Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана

БАКУ/ Trend/ - Организация тюркоязычных государств (ОТГ) выразила удовлетворение по поводу успешного завершения трехстороннего саммита глав государств Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, который состоялся сегодня в Худжанде (Таджикистан), а также подписания исторического Соглашения о стыке государственных границ этих стран.

Как отмечается в заявлении Генерального секретаря ОТГ Кубанычбека Омуралиева, этот саммит стал важной вехой на пути укрепления регионального сотрудничества, стабильности и процветания в Центральной Азии, сообщает Trend.

В документе также подчеркивается, что подписание соглашения и открытие символической стелы на стыке границ Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана свидетельствуют о готовности лидеров к открытому диалогу и конструктивному сотрудничеству. Эти шаги являются значимым примером мирного урегулирования сложных вопросов на основе дипломатии и взаимопонимания.

Генеральный секретарь ОТГ высоко оценил стремление трех стран углублять региональное партнерство, содействовать миру, безопасности и экономическому развитию. Он также подтвердил решимость организации поддерживать инициативы, способствующие укреплению единства и сотрудничества между тюркскими государствами и их соседями.