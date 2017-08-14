В Йемене при аварии вертолета получил ранение член правящей семьи Абу-Даби

Одним из раненных при аварии вертолёта арабской коалиции в Йемене является зять наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, передает РИА Новости со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM.

В пятницу сообщалось, что вертолет арабской коалиции из-за технической неисправности совершил аварийную посадку в Йемене, а члены экипажа получили лёгкие ранения. Затем командование вооруженных сил ОАЭ подтвердило информацию о четверых погибших, количество пострадавших при этом инциденте не уточняется.

Зять наследного принца шейх Заид бен Хамдан Аль Нахайян находился на борту этого вертолёта, сообщает агентство.

В прошлом году при ракетном обстреле лагеря вооружённых сил ОАЭ ранение получил сын наследного принца Абу-Даби.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.