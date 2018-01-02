В Ливии увеличат численность службы безопасности диппредставительств

2 января 2018 04:23 (UTC+04:00)

МВД Правительства нацсогласия Ливии ободрило набор дополнительных 500 человек в службу безопасности дипломатических представительств, ответственную за защиту иностранных посольств и миссий в стране, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя службы, передает РИА Новости.

Как сообщил агентству глава службы полковник Виссам аль-Джама, новые сотрудники пройдут значительную подготовку и прослушают курс по международным отношениям.

По данным агентства, ранее Аль-Джама заявил, что в начале 2018 года в стране возобновят работу посольства нескольких стран ЕС. Большинство иностранных посольств переехали из Ливии в соседний Тунис в 2014 году после ожесточенных столкновений в Триполи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
На нефтепроводе в Ливии произошел взрыв
В мире 26 декабря 2017 17:43
Президентские выборы в Ливии могут состояться в середине 2018 года
Арабские страны 13 декабря 2017 12:57
Трамп провел переговоры с премьером Ливии
США 2 декабря 2017 07:37
У берегов Ливии более 30 мигрантов погибли при крушении лодки
Другие страны 26 ноября 2017 01:50
Турецкие компании примут участие в тендере в Ливии
Тендеры 13 ноября 2017 13:47
На юге Ливии пропали немецкий инженер и три гражданина Турции
В мире 3 ноября 2017 20:49
В Ливии начали расследование после обнаружения 36 тел недалеко от Бенгази
В мире 28 октября 2017 12:25
США заявили об уничтожении нескольких боевиков ИГ в Ливии
США 29 сентября 2017 01:37
Временное правительство Ливии закрыло гражданам США въезд в страну
Другие страны 27 сентября 2017 22:35
Ливия и Нигерия готовы заморозить рост или даже снизить добычу нефти
Энергетика 22 сентября 2017 17:31
Береговая охрана Ливии за неделю спасла более 3 тыс. беженцев
Арабские страны 17 сентября 2017 23:09
Ливийская армия освободила от террористов юг страны и район Триполи
Арабские страны 14 сентября 2017 19:43
ВМС Ливии задержали греческий танкер по подозрению в контрабанде топлива
Арабские страны 28 августа 2017 17:37
Береговая охрана Ливии спасла в Средиземном море 137 мигрантов
Другие страны 6 августа 2017 20:48
Глава ПНС Ливии и командующий армией договорились о перемирии и выборах
Арабские страны 25 июля 2017 16:28
При разминировании Бенгази погибли 43 инженера ливийской армии
Другие страны 18 июля 2017 00:52
ЕС ввел санкции против Ливии
Европа 17 июля 2017 18:35
В Бенгази открылся аэропорт, не работавший три года из-за войны
Арабские страны 15 июля 2017 20:04