Потери стран региона в результате "арабской весны" составили $900 млрд - президент Египта

18 января 2018 01:05 (UTC+04:00)

Потери стран ближневосточного региона в результате "арабской весны" - серии переворотов и массовых народных волнений, которые прокатилась по многим арабским государствам в 2011 году, и последующими за ними событиями, составляют $900 млрд. Такие данные привел президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в своем выступлении на форуме "История родины", который открылся в среду в Каире, передает ТАСС.

"Ущерб, нанесенный арабским народам событиями "арабской весны" 2011 года и последовавшими революциями составляет $900 млрд", - отметил египетский президент. По словам ас-Сиси, в результате войн, внутренних конфликтов и переворотов в этот период в регионе погибли 1,4 млн человек, еще 15 млн оказались на положении беженцев.

Вместе с тем, как заметил ас-Сиси, в Египте с июля 2013 года, когда военными был отстранен от власти действовавший тогда президент Мухаммед Мурси, поддерживаемый исламистским движением "Братья-мусульмане", обстановка стабилизируется. За минувшие 4 года, по данным египетского лидера, было возведено 11 тыс. предприятий в различных отраслях производства, инфляция сократилась с 35% до 22%, а общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны с середины 2014 года до настоящего времени составил 100 млрд египетских фунтов (около Абдель Фаттах5,7 млрд). Ас-Сиси также отметил, что с сентября 2016 года полностью прекращена незаконная миграция в Европу с территории Египта.

Весной 2013 года в Египте прошли многотысячные демонстрации с требованиями отставки Мурси. Спустя несколько месяцев, 30 июня 2013 года, военные сместили его с должности главы государства. Через некоторое время практически все руководство исламистского движения было арестовано, деятельность группировки в стране была запрещена, "Братья-мусульмане" внесены в список террористических организаций. Летом 2014 года на новых президентских выборах

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