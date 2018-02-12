Аббас заявил об отказе сотрудничать с США на переговорах с Израилем

Палестина не хочет, чтобы у США была роль единственного посредника на ближневосточных переговорах, заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, передает РИА Новости.



"В подобной атмосфере, которая была создана действиями США, мы заявляем, что начиная с нынешнего момента, мы отказываемся в каком-либо виде сотрудничать с американцами в статусе посредника, так как мы выступаем против их действий", - сказал Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что если состоится какое-либо международное мероприятие, то Палестина просит, чтобы его результатом стало создание такого механизма, при котором США будут не единственным посредником, а частью группы.



"Мы согласны, у нас нет никаких противопоказаний к многостороннему формату посредничества, например, квартет плюс какие-либо другие страны по образу того, как достигалась сделка по Ирану", — сказал Аббас, подчеркнув, что в такой структуре США должны быть не единственным посредником, а частью группы.



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