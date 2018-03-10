Король Саудовской Аравии построит в Ираке стадион на 135 тысяч мест

10 марта 2018 02:20 (UTC+04:00)

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд пообещал построить в Ираке самый большой стадион в мире на 135 тысяч мест, передает championat.com со ссылкой на The Sun.

Это решение было принято после товарищеского матча между сборными Ирака и Саудовской Аравии, который состоялся 28 февраля в Ираке и завершился победой хозяев поля со счётом 4:1.

Правительство Ирака подтвердило намерение короля Саудовской Аравии построить стадион в стране. Этот шаг отражает улучшение отношений между государствами, которые десятилетиями находились в ссоре и возобновили дипломатические отношения лишь в 2016 году.

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