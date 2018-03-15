Катар закупит у Италии 28 военных вертолетов

Катар подписал договор с консорциумом, куда входит итальянская компания Leonardo, на поставку 28 военных вертолетов NH90 на сумму в 4 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

Подписание соглашения прошло в среду в присутствии госминистра обороны Катара и Италии в рамках международной военно-морской выставки DIMDEX. Кроме того, правительство Катара заключило соглашение на оборудование вертолетов ракетами дальнего радиуса действия.

Как отметил командующий вертолетными силами ВВС Катара генерал Машут аль-Хажири, "подписанное соглашение в значительной степени поможет укрепить возможности и мощь военно-воздушного флота Катара". Поставки вертолетов эмирату должны начаться через три года.

С начала дипломатического кризиса вокруг Катара в июне прошлого года, когда соседние страны разорвали дипотношения с Дохой и прекратили всякое сообщение, Катар потратил 30 миллиардов долларов на закупку вооружений.

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