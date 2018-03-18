Асад встретился с военными на огневом рубеже в Восточной Гуте

Президент Сирии Башар Асад посетил огневой рубеж в Восточной Гуте, встретился с сирийскими военными, сообщила пресс-служба сирийского президента.



"На линиях огня в Восточной Гуте… Президент Асад с героями сирийской арабской армии", — сообщила пресс-служба в Telegram, передает РИА Новости

Там же было опубликовано фото с Асадом. На снимке Асад, одетый в деловой костюм, стоит рядом с танком в окружении военнослужащих.

Согласно последнему заявлению командования сирийской армии, правительственные войска освободили от террористов 70% территории Восточной Гуты. После открытия гуманитарного коридора в поселении Хаммурия за четыре дня Гуту покинули почти 50 тысяч человек.

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