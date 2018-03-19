Из Восточной Гуты с начала гумоперации вывели 79,7 тысячи человек

19 марта 2018 23:16 (UTC+04:00)

С начала гуманитарной операции в Сирии из Восточной Гуты выведены 79,7 тысячи человек, большинство из них дети, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, передает РИА Новости.

"Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 79702 человека, большинство из которых – дети. Их жизнь находится в безопасности", — сказал Евтушенко.

Он сообщил, что "под контролем Центра по примирению враждующих сторон введена в действие двадцать первая "гуманитарная пауза". "С начала её действия через гуманитарный коридор в районе н.п. Мухайям Аль-Вафедин вышло 525 мирных жителей. Всего с 28 февраля через этот коридор вышел 2241 человек", — добавил Евтушенко.

По его сведениям, по второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаммурия, Сакба и Хаззэ за сутки выведен 5521 человек.

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