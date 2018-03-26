ПВО Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету близ столицы королевства

Подразделения противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету близ столицы страны, города Эр-Рияд. Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление командования ПВО королевства.

По данным командования саудовских войск ПВО, баллистическая ракета была ликвидирована в воздухе на северо-востоке Эр-Рияда.

Одновременно поступила информация о том, что йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) объявило о запуске "нескольких ракет по целям в Саудовской Аравии". По заверениям хуситов, баллистические ракеты были нацелены на аэропорт "Король Халед", находящийся в 35 км к северу от Эр-Рияда, а также на аэропорты в саудовских городах Асир и Джизан, расположенных на юго-западе королевства. О результативности атак "Ансар Аллах" информации не приводится.

Официальных комментариев саудовских военных по поводу атак по указанным целям не поступало.

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