Эмир Катара проведет переговоры с Трампом

6 апреля 2018 04:40 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп примет эмира Катара Тамима бен Хамада аль Тани 10 апреля в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Белого дома, передает РИА Новости.

"Президент надеется обсудить пути укрепления связей между Соединенными Штатами и Катаром и продвижения наших общих приоритетов в области безопасности и экономики", — отмечается в сообщении.

Встреча Трампа с эмиром Катара пройдет спустя несколько дней после визита в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда.

В последние месяцы отношения между двумя арабскими странами, которые являются мировыми лидерами по добыче нефти и газа, находятся в кризисе. Эр-Рияд и его союзники разорвали дипломатические отношения с властями в Дохе, обвинив их в поддержке терроризма. Трамп ранее заявлял о готовности быть посредником в урегулировании конфликта.

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