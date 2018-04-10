Эмир Катара заявил, что будет с США бороться с финансированием терроризма

10 апреля 2018 21:53 (UTC+04:00)

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что будет вместе с США бороться с финансированием терроризма.

"Мы занимаемся тем, чтобы финансирование терроризма прекратилось в странах, с которыми мы действительно связаны… Эти страны прекращают финансирование терроризма. Это — ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и другие", — заявил Трамп на встрече.

В свою очередь эмир отметил, что Катар "не терпит и не будет терпеть людей, которые финансируют терроризм". "Мы сотрудничаем с США, чтобы прекратить финансирование терроризма в регионе (Ближнего Востока)", — отметил он.

Проблема финансирования терроризма в 2017 году привела к разрыву дипломатических отношений Катара с Саудовской Аравией и рядом других стран региона, которые обвинили эмират в такой поддержке террористов и фактически ввели блокаду против него. Трамп заявлял о готовности быть посредником в урегулировании этого конфликта, но при этом обращал внимание на то, что с финансированием терроризма нужно бороться.

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