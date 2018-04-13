Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что у конфликта в Сирии не может быть военного решения, кризис должен быть урегулирован политическим путем, сообщает РИА новости

"Долгие 8 лет народ Сирии страдал. Нет военного решения конфликта, урегулирование должно быть политическим — через Женевские межсирийские переговоры, как это указано в резолюции 2254 Совета безопасности, наряду с последовательными усилиями моего спецпосланника Стаффана де Мистуры", — заявил генсек на заседании СБ ООН.

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