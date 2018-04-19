Сирия передала России две неразорвавшиеся в ходе удара США крылатые ракеты

19 апреля 2018 10:23 (UTC+04:00)

Две несдетонировавшие в ходе удара США 14 апреля крылатые ракеты, найденные сирийскими военными в хорошем состоянии, 18 апреля отправлены самолетом в Россию. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в сирийском военном ведомстве.

"Две крылатые ракеты, неразорвавшиеся в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, были обнаружены сирийскими военными. Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии позавчера [17 апреля] были переданы русским военным", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, по его сведениям, "эти ракеты вчера [18 апреля] были отправлены самолетом в Россию".

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации с российской стороны.

Президент США Дональд Трамп 11 апреля в своем микроблоге в Twitter заявил о возможных ударах по Сирии новыми "умными" ракетами. Удар был нанесен кораблями и бомбардировщиками США, Великобритании и Франции 14 апреля. Всего было выпущено, по подсчетам Минобороны РФ, 103 крылатые ракеты, сирийские ПВО сбили 71 из них. Основными целями, отмечает российское военное ведомство, стали военные объекты Сирии, в частности, несколько авиабаз.

Поводом для удара послужили заявления так называемых "Белых касок" и ряда неправительственных организаций о якобы применении Дамаском химического оружия - бомбы с хлором - в городе Дума. По данным российских специалистов, побывавших на месте, никаких следов отравляющих веществ и пострадавших от них обнаружено не было. Москва назвала заявления о химатаке и сопутствующие видеоролики инсценировкой и провокацией. В ближайшее время информацию о химатаке в Думе должны проверить прибывшие в Сирию эксперты ОЗХО.

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