Эксперты ОЗХО во второй раз посетили город Дума

25 апреля 2018 18:48 (UTC+04:00)

Сотрудники Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) во второй раз смогли посетить город Дума. Об этом сообщили в среду в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает ТАСС.

"Эксперты МУФС посетили второе место [предполагаемого использования химоружия] в Думе, - отметили в организации. - Они также собрали на месте образцы. Эти образцы будут привезены вместе с другими, собранными ранее образцами в лабораторию ОЗХО в голландском городе Рейсвейк. Затем они будут разделены и направлены для анализа в аккредитованные организацией лаборатории".

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Azernews Newspaper
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