К северу от Багдада в результате атаки боевиков погибли семь человек

Семь человек погибли и 13 получили ранения в городе Эт-Тармия к северу от столицы Ирака в результате нападения боевиков, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в силах безопасности, передает РИА Новости.

"Окончательное число жертв и пострадавших в результате нападения на город Эт-Тармия к северу от Багдада составило семь погибших и 13 раненых", — заявил источник.

По его словам, нападение совершили "спящие" ячейки террористической группировки ИГ, оно было нацелено на определенных людей.

Также он отметил, что силы безопасности закрыли входы и выходы из города и начали операцию по розыску боевиков.

При этом пресс-служба сил безопасности Ирака отрицает информацию СМИ о присутствии террористических бандформирований ИГ в Эт-Тармии.

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