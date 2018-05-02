МИД Сирии: целью коалиции во главе с США является подрыв единства и суверенитета Дамаска

2 мая 2018 19:22 (UTC+04:00)

МИД Сирии заявил, что единственной целью возглавляемой США международной коалиции является подорвать суверенитет, единство арабской республики, нарушить ее территориальную целостность, а также продлить кризис в стране. Об этом говорится в послании ведомства, направленном в среду в Совет Безопасности и генсеку ООН. Текст послания распространило агентство SANA, передает ТАСС.

По его данным, в МИД заявили, что продолжение преступлений со стороны коалиции против сирийского народа, предоставление поддержки остаткам боевиков террористической группировки "Исламское государство" и переформирование их в сепаратистских марионеток США в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор подтверждает, что единственная цель данной коалиции заключается в подрыве единства и территориальной целостности Сирии, а также продление кризиса.

Кроме того, в МИД САР призвали СБ ООН выполнить свои обязательства и принять необходимые меры, чтобы остановить военные преступления и преступления против человечности, которые совершает международная коалиция против сирийского народа, не допустить их повторения, а также пресечь незаконное присутствие сил США и других государств на территории арабской республики.

Во вторник агентство SANA сообщило о том, что 25 мирных жителей погибли, десятки получили ранения в результате ударов ВВС возглавляемой США международной коалиции по сирийской провинции Хасеке. По его сведениям, на рассвете бомбардировке подвергся населенный пункт Эль-Фадиль близ города Эш-Шаддади. Среди жертв двое пожилых людей, а также женщины и дети.

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